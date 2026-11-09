Где может скрываться экс-главврач больницы в Петербурге, похитившая 1,7 млрд рублей - версия следствия

Как сообщила редакции "КП-Петербург" рассказала руководитель следственной группы, подполковник юстиции Софья Чулкова, 67-летняя глава медучреждения и её замы – главбух, кадровик, экономист и юрисконсульт – восемь лет оформляли в штат знакомых и родственников: всего 71 человек. "Мёртвая" уборщица могла получать в месяц миллион рублей.

Суровцева 20 лет руководила больницей, была общественницей и экс-сопредседателем регионального "Народного фронта". По словам следователя, её роль раскрылась в ходе расследования: она подписывала приказы о приёме "мёртвых душ" и лично привела в отдел кадров около пяти знакомых. Деньги главврач получала только наличными – часть фигурантов хранила их в мешках и сумках. Экономист больницы, по данным следствия, могла получать по 10–11 млн в месяц.

Арестованы имущество, счета, элитные авто и недвижимость на 2,2 млрд рублей; вопрос о возмещении ущерба решит суд. Сама Суровцева скрылась: она ушла в отпуск и не вернулась 1 октября 2024 года, когда начались обыски.

"Возможно, её кто-то предупредил, что началось следствие", – говорит Чулкова.

Обвинение предъявлено заочно, суд заочно заключил её под стражу. Документально подтверждено, что она пересекла границу с Турцией; есть сведения о ВНЖ и гражданстве её родственников в Аргентине, куда направлены запросы через Интерпол.