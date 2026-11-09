Загнал с собаками и убил: в Кузбассе задержали браконьера

В Ижморском муниципальном округе полицейские задержали браконьера, застрелившего лося. Как сообщает полиция Кузбасса, в дежурную часть обратился инспектор Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства. Он рассказал, что на территории Алчедатского обхода выявили факт незаконной добычи животного.

Полицейские выяснили, что к этому причастен 44-летний житель поселка Яя. В его машине нашли части туши убитого зверя.

Оказалось, что у мужчины была лицензия, но только на добычу медведя. В лесу он выпустил своих собак. Услышав лай, подошел к ним и увидел, что псы загнали лося. Тогда охотник решил выстрелить в зверя.

– Сумма ущерба, причиненного охотничьему фонду Кемеровской области – Кузбасса, составила 80 000 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.