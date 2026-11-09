Кемеровчанину принесли в колонию наркотики в носке – чем все закончилось

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2025 года 43-летний кемеровчанин попросил знакомого купить наркотик и передать ему в исправительное учреждение, где тот отбывал наказание за наркопреступление.

– Товарищ заключенного не отказал ему в просьбе и в октябре 2025 года, приобретя наркотическое средство карфентанил, попытался его передать, спрятав в носок, – сообщает прокуратура Кузбасса.

Однако сотрудники колонии обнаружили тайник во время досмотра посылки. На место прибыли правоохранители.

– Полицейские изъяли более 2,5 грамма карфентанила, – уточняет полиция региона.

Кировский районный суд Кемерова признал мужчину виновным в покушении на незаконное приобретение наркотических средств в особо крупном размере. При этом, по информации надзорного ведомства, кемеровчанин свою вину не признал.

В итоге суд назначил ему 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Уголовное дело в отношении знакомого, который пытался передать наркотик, в настоящее время рассматривается в суде.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как кузбассовец привез с Урала под днищем авто смертельно опасный тайник.