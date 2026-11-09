В кузбасском магазине изъяли партию нелегального товара: подробности

В Анжеро-Судженске полицейские пресекли незаконную продажу немаркированного табака. Как сообщает полиция Кузбасса, рейд прошел в рамках операции "Алкоголь – Табак".

По данным ГУ МВД по Кузбассу, сотрудники отдела экономической безопасности проверили торговые точки. В одном из магазинов они наткнулись на иностранные сигареты, на которых не было российских акцизных марок. Такой товар стоял на прилавке и продавался.

– Из незаконного оборота оперуполномоченные изъяли около 170 пачек табачных изделий, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

На владельца магазина составили протокол. Теперь ему грозит штраф до 150 тысяч рублей, а сами сигареты конфискуют.