"Идентичный Кемерово" объявил распродажу новогодних открыток со скидкой 33%

Вместо безликих картинок в мессенджерах – атмосферный привет из Кузбасса. Проект "Идентичный Кемерово" запустил распродажу и на треть снизил цены на новогодние открытки с местными сюжетами. Теперь любую из них можно приобрести всего за 80 рублей.

В эпоху, когда нейросеть за пару минут может сгенерировать идеальную глянцевую картинку, живые открытки становятся настоящей редкостью. Ведь в них есть то, что не умеет имитировать ни один алгоритм – тепло человеческих рук. Выбрать открытку для конкретного человека, написать важные слова своим почерком, наклеить марку и отправить по почте – это целое предновогоднее приключение. Такое поздравление приятно получить, поставить на видное место среди праздничного декора, а спустя годы – случайно обнаружить в коробке с памятными вещами и улыбнуться.

В основе коллекции – характер Кемерова, локальный юмор и знакомые городские образы, которые "Идентичный Кемерово" собирал вместе с жителями во время исследования идентичности города. Иллюстрации создавали местные художники, дизайнеры и фотографы, поэтому привычные локации получились очень тёплыми и узнаваемыми. Открытки отлично дополнят новогодний подарок или полетят в другие регионы – как тёплый привет тем, кто уехал и скучает по родному городу.

Выбрать и заказать открытки со скидкой можно в интернет-магазине "Идентичного Кемерова". Акция действует с 9 по 30 ноября 2026 года и распространяется только на серию новогодних открыток. Забрать купленные открытки можно из офиса (пер. Бакинский 15) и коворкинга (пр-т Советский 49а).