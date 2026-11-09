Когда в Кузбассе запретят вейпы – власти дали ответ

На фоне того, что в 17 регионах России ввели полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним, а ещё в 39 субъектах работают над соответствующими законами, кузбассовец задал логичный вопрос относительно нашей области.

– Когда в Кузбассе с вейпами разберемся? – спросил мужчина в чате губернатора.

В Парламенте Кузбасса ответили, что рассмотрение вопроса о полном запрете продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них запланировано на четвёртый квартал 2026 года.

– В настоящий момент в соответствии с действующими процедурами законопроект о введении запрета проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, – уточнили в ответе.

Только после её завершения документ смогут принять.

При этом власти обозначили возможные сроки. Если региональный закон успеют принять до 1 декабря 2026 года, запрет может вступить в силу уже с 1 марта 2027-го.

В парламенте пояснили, что по федеральному законодательству подобные ограничения должны начинать действовать либо с 1 марта, либо с 1 сентября и не ранее чем через 90 дней после официального опубликования документа. Это необходимо, чтобы у предпринимателей было время подготовиться к новым требованиям.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 марта 2027 года вейпы перестанут продавать в Томской области.