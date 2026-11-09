В Кузбассе за неделю отравились 19 человек: среди них есть дети

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов в своих соцсетях подвел итоги рабочей недели отделения острых отравлений ГАУЗ ККБСМП им. М.А. Подгорбунского.

По его данным, со 2 по 8 ноября 2026 года в отделение поступили 19 пациентов с острыми отравлениями. Среди них оказались двое детей. Большинство пациентов выписали с выздоровлением. Остальные продолжают получать стационарное лечение.

Статистика показывает, что на первом месте по количеству отравлений оказался этанол. На втором – медикаменты. На третьем – наркотики.

– В статистику не включены случаи алкогольной абстиненции и алкогольных психозов, – отметил токсиколог К.Н. Сиворонов.

Токсиколог дал несколько важных советов. Он призвал кузбассовцев знать меру, потому что отдых не должен заканчиваться в реанимации. Лекарства и бытовую химию нужно хранить в местах, абсолютно недоступных для детей. Также нельзя принимать лекарства вместе с алкоголем и "назначать" их себе бесконтрольно.

При любых подозрениях на отравление нужно немедленно звонить по номеру 112. Ждать и заниматься самолечением нельзя.