Кузбассовцы массово ставят самозапрет на кредиты: регион в топе по росту

В Кузбассе выросло число самозапретов на кредиты. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй, в октябре количество таких запретов в России увеличилось на 7,3% по сравнению с сентябрем и составило 788,3 тыс.

Выяснилось, что через МФЦ в октябре установили 80,4 тыс. самозапретов, что на 25,4% больше, чем месяцем ранее. Через "Госуслуги" – 707,9 тыс., рост на 5,5%.

Также в октябре зафиксировали 265,4 тыс. снятий ранее установленных запретов. Это на 5,9% больше, чем в сентябре. В МФЦ услугой снятия воспользовались 149,8 тыс. раз, на "Госуслугах" – 115,5 тыс. раз.

Среди регионов-лидеров по количеству самозапретов – Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область. Среди 20 регионов-лидеров наибольший рост числа самозапретов зафиксировали в Краснодарском крае, Алтайском крае, Татарстане, Кемеровской области и Красноярском крае. В Кузбассе рост составил 12,2%.

– В октябре количество установленных гражданами самозапретов несколько выросло по сравнению с августом-сентябрём. В целом спрос на установку самозапретов в последние месяцы остаётся достаточно стабильным, – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил.

По его словам, это свидетельствует о том, что основная часть тех, кто хотел воспользоваться услугой, уже это сделала. Еще одна причина стабилизации интереса – успехи в борьбе с мошенниками, против которых и был направлен закон.