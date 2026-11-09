Погиб 31 человек: ГИБДД Кузбасса раскрыла ужасающую статистику

С начала года на территории Кемеровской области произошло 363 ДТП с участием пешеходов. Как сообщает Госавтоинспекция Кузбасса, в этих авариях 31 человек погиб, а 350 получили ранения, в том числе 82 ребенка.

В условиях сокращения светового дня безопасность пешеходов в темноте становится особенно актуальной. Чтобы предотвратить новые трагедии, ГИБДД Кузбасса с 9 по 20 ноября проводит комплекс профилактических мероприятий в рамках акции "Засветись!".

Главная цель – напомнить пешеходам о повышенных рисках в темное время суток и объяснить, зачем нужны световозвращающие элементы. Особое внимание сотрудники уделят разъяснительной работе с детьми.

Водителей тоже просят не расслабляться. В темноте нужно быть особенно внимательными: заранее снижать скорость перед переходами и остановками, следить за обочинами и серединой проезжей части, где люди могут ждать возможности перейти дорогу.