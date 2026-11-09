ФСБ и Следком наказали кузбасского подростка за комментарий в сети

В Кузбассе перед судом предстанет житель Тисульского района, которого обвиняют в оправдании терроризма. Как сообщает Следком региона, расследование уже завершено.

По данным областного ФСБ и Следкома Кузбасса, подросток оставил комментарий в одном из мессенджеров под постом с символичной картинкой. В тексте он оправдывал и пропагандировал террористическую деятельность. Читать это мог любой желающий.

На этот комментарий обратили внимание сотрудники ФСБ. Парня задержали, и по решению суда он отправился под стражу.

Следователи собрали достаточно доказательств, в том числе результаты психолого-лингвистической экспертизы. Теперь дело ушло во 2-й Восточно-окружной военный суд Новосибирска. Там и поставят точку в этой истории.