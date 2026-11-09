Превышение скорости на 750 рублей: как кемеровчанин отбился от штрафа через суд

В Мариинском городском суде отменили штраф за превышение скорости, который выписали жителю областного центра. Как рассказал представитель суда Алексей Бушуев, на фотографиях с камеры оказался совсем другой автомобиль, да еще и с подложными номерами.

Все началось в конце октября 2025 года. На трассе Р-255 "Сибирь" в обходе Мариинска автоматический комплекс зафиксировал превышение скорости на 22 км/ч. Нарушителем посчитали автомобиль Kia Mohave. Собственнику пришел штраф на 750 рублей.

Мужчина с этим не согласился и пошел в суд. Когда суд запросил цветные фотографии в ГИБДД, выяснилось, что на кадрах зафиксирован не черный Kia Mohave, а серый Kia Sorento. При этом номера на нем стояли точно такие же, как у Kia Mohave кемеровчанина.

Суд выяснил, что раньше мужчине действительно принадлежал Kia Sorento с этим номером.

– Но ещё в апреле 2025 года кемеровчанин снял его с учёта с сохранением за собой госномера для закрепления за новым Kia Mohave, – отметили в Мариинском городском суде.

Получается, что на Sorento, который был на камере, кто-то установил подложные номера. В итоге постановление о штрафе отменили, а дело прекратили. Владельца Kia Mohave освободили от ответственности.