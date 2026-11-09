Три года мучений закончились: как хирурги спасли кузбассовца, который не мог есть и дышать

Врачи Новокузнецкой городской клинической больницы №29 имени А.А. Луцика помогли 32-летнему пациенту, который три года не мог говорить и полноценно питаться. Как рассказал глава минздрава Кузбасса Андрей Тарасов в своих соцсетях, после несчастного случая у мужчины образовался свищ между трахеей и пищеводом.

Из-за этого дефекта пища и вода попадали в дыхательные пути и вызывали удушье. Дышал кузбассовец через специальную трубку в горле. За помощью он обратился в отделение торакальной хирургии.

Сначала врачи установили в трахею специальный стент. Это позволило пациенту вернуться к естественному дыханию, избавиться от трубки и начать есть твердую пищу. На втором этапе через эндоскоп в края свища ввели препараты, стимулирующие рост соединительной ткани. Со временем она должна создать барьер между трахеей и пищеводом.

– Такое вмешательство в больнице проводили впервые, – отметил глава Минздрава Андрей Тарасов своих соцсетях.

Через три месяца медики оценят динамику. Они рассчитывают на полное восстановление и удаление стента. До операции мужчина был практически нетрудоспособен, а теперь у него есть шанс вернуться к полноценной жизни.