Забил прохожего домкратом: в Сибири спустя 21 год раскрыли жестокое убийство

Кровавая расправа произошла на дороге в марте 2005 года.

Как установил суд, мужчина вместе со знакомыми ехал на автомобиле в поселок Янталь Иркутской области. По дороге они встретили компанию незнакомых мужчин, которые шли по обочине. Без какого-либо повода между ними завязалась ссора.

Сибиряк вместе со знакомым начал избивать прохожих. Когда двое потерпевших уже лежали на земле, мужчина достал металлический домкрат и нанёс им множественные удары по голове. Оба получили тяжёлые травмы. Один из пострадавших скончался прямо в машине скорой помощи.

Вину мужчина не признал и представил присяжным собственную версию произошедшего. Однако сторона обвинения предоставила доказательства, на основании которых коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт.

В итоге суд приговорил 43-летнего жителя Янталя к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

Уголовное дело в отношении его соучастника ранее выделили в отдельное производство, пишет ИА "Сибирские новости".

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кемерове рецидивист напал на прохожего ради дорогого украшения.