"Не признаём": осуждённая за гибель подростков работница кузбасской сауны пойдёт до конца

Работница сауны Елена Селищева категорически не согласна с приговором, который в пятницу, 6 ноября, озвучил суд.

– Решили обжаловать, потому что мы вину не признаём, – сказал госагентству ТАСС адвокат женщины.

Напомним, администратору дали девять лет в колонии общего режима. Следствие считает, что 31 января работница заведения, зная о нарушениях, пустила в сауну компанию из шести подростков без взрослых. Оставив их одних и не следя за температурой, она дважды подкинула в печь дрова и уголь. Из-за неисправности возник пожар, итогом чего стала гибель пятерых подростков.

Индивидуальный предприниматель получил 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Руководителю заведения дали 9 лет и 4 месяца.