"Оператор связи" похитил у кемеровчанки миллион рублей

В кузбасской столице у 84-летней пенсионерки похитили миллион рублей, сообщает в субботу областное МВД. Женщине позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником оператора связи и заявивший о необходимости продлить договор. Дама поверила и назвала паспортные данные, после чего аферисты действовали по проверенной схеме.

– Они сообщили, что кемеровчанка якобы спонсирует террористические организации, напугали уголовной ответственностью и потребовали передать деньги на проверку, – сказали в полиции.

Женщина прекрасно знала о таких схемах, но всё равно поверила, обналичила все свои сбережения в банкомате и передала их курьеру во дворе. Лишь после этого бабушка догадалась, что её обвели вокруг пальца, и побежала к стражам порядка.

Полиция завела уголовное дело о мошенничестве, курьера и его нанимателей ищут.