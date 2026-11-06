Подполковник ФСИН помогал экстремистам в колониях: кузбасский суд поставил точку в громком деле

В Кемеровском областном суде оставили в силе приговор бывшему начальнику отделения режима и надзора УФСИН России по Республике Тыва. Как сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса, мужчину осудили за участие в деятельности организации, которую признали экстремистской, а также за превышение должностных полномочий.

Дело рассматривал Ленинский районный суд Кемерова, так как его передали в другой регион для объективного разбирательства.

Выяснилось, что с ноября 2020 по май 2023 года осужденный, занимая руководящую должность в системе ФСИН, использовал свое положение. Он создавал условия для продолжения деятельности экстремистского движения в учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории Тувы.

Суд назначил ему 11 лет лишения свободы. Кроме того, мужчину на 4 года лишили права занимать должности в системе ФСИН, а также лишили звания "подполковник внутренней службы". Защита пыталась обжаловать приговор, но Кемеровский областной суд оставил его без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, это не единственный скандал в системе ФСИН за последнее время. Ранее в Новокузнецке за решетку отправили сотрудника колонии, который покрывал беспредел и давил на свидетелей.