В Омске отчим выбросил кошку с высоты на глазах у ребенка

Как сообщает Om1 Омск со ссылкой на полицию Омской области, трагедия произошла на фоне семейного конфликта. Накануне мужчина поссорился с 17-летним пасынком, и подросток ушёл из квартиры. Оставшись наедине с семилетней падчерицей, отчим схватил домашнюю кошку по кличке Кити и выбросил её с балкона четвёртого этажа на глазах у ребёнка.

Вечером о гибели любимицы матери рассказала сама девочка, когда женщина вернулась с работы. Прибывшие на место полицейские зафиксировали у животного травмы, несовместимые с жизнью.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, действия мужчины в отношении несовершеннолетней падчерицы проверяют инспекторы по делам несовершеннолетних и органы системы профилактики.