Незнакомцы сыграли супругов на фейковой свадьбе в Новосибирске, а теперь женятся по-настоящему

Стася и Виктор познакомились на вечеринке-"фейковой свадьбе" 19 сентября: по сценарию они изображали мужа и жену, хотя прежде не встречались.

Как отмечает КП-Новосибирск, Виктор ради праздника прилетел из Южно-Сахалинска, выкупив свободную роль, а Стася шла повеселиться с подругами – ей досталась роль жены брата невесты, и "мужа" для персонажа она искала сама: "Найдите мне мужа!"

Переписываться они начали с 6 сентября, и общение быстро перестало быть частью сценария. В день вечеринки Стася едва не отказалась идти, но Виктор напомнил, что специально прилетел.

Он приехал за ней на такси с букетом синих гортензий, заранее предложив одеться в одном цвете: получился семейный образ в синем. После вечеринки они гуляли по городу, и времени им, по словам обоих, не хватило.

Общение продолжилось каждый день и на расстоянии. 13 октября на Сахалине Виктор сделал предложение – неожиданностью оно не стало. Свадьбу пара планирует на январь в Москве, а жить собирается в Новосибирске.