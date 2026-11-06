"Он неадекватный": кузбассовцы спасли животное от жестокого хозяина

В соцсетях Новокузнецка рассказали о конфликте вокруг мопса на улице Циолковского. Автор публикации утверждает, что вечером у дома № 41 мужчина взял собаку за шлейку, перешёл дорогу и бросил её в траву. Эти сведения пока известны со слов очевидца.

По рассказу женщины, позже она снова встретила мужчину и подошла к нему вместе с другими людьми. Автор поста заявляет, что в этот момент хозяин прижимал собаку к земле, однако, по её словам, этот эпизод не попал на камеры. Когда прохожие попросили молодых людей помочь разобраться в ситуации, мужчина, как утверждается в публикации, убежал и стал кричать по телефону, что на него напали и пытаются отнять собаку.

– Как рассказывают его знакомые он не адекватный и в тот день особенно выпил, – высказалась подписчица.

Очевидцы вызвали полицию. Автор сообщения пишет, что они забрали мопса, а мужчина ушёл домой. Позже, по её словам, он звонил и писал с требованием вернуть животное, а также предлагал за него деньги. Женщина также утверждает, что мужчина пытался представиться адвокатом.