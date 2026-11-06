Общество

В лапах металла: как кузбасские спасатели вызволяли девушку из ювелирного плена

За два дня новокузнецкие спасатели помогли девушке снять кольцо и выехали на ДТП с участием двух автомобилей и трамвая.

В Новокузнецке за два дня спасателям пришлось помочь людям в двух совершенно разных ситуациях. Сначала они выручили девушку, которой не удавалось снять кольцо, а на следующий день отправились на место ДТП с участием автомобилей и трамвая. Об этом сообщили в управлении по защите населения и территории города.

По данным спасателей, 4 ноября на базе поисково-спасательной службы девушка обратилась за помощью: кольцо застряло на пальце. Спасатели воспользовались аварийно-спасательным инструментом и сняли украшение.

На следующий день вызов поступил из Центрального района. Единая дежурно-диспетчерская служба сообщила об аварии. На месте спасатели осмотрели обстановку и выяснили, что столкнулись Renault Logan, Chery Tiggo и трамвай.

Группа стабилизировала транспортные средства и отключила аккумуляторные батареи. Водителям оказали первую помощь. Так, за два дня работа спасателей связала небольшую бытовую ситуацию и дорожное происшествие: в обоих случаях помощь потребовалась людям, оказавшимся в затруднительном положении.

Фото: ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
Автор: Анисия Шокель
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