В лапах металла: как кузбасские спасатели вызволяли девушку из ювелирного плена

В Новокузнецке за два дня спасателям пришлось помочь людям в двух совершенно разных ситуациях. Сначала они выручили девушку, которой не удавалось снять кольцо, а на следующий день отправились на место ДТП с участием автомобилей и трамвая. Об этом сообщили в управлении по защите населения и территории города.

По данным спасателей, 4 ноября на базе поисково-спасательной службы девушка обратилась за помощью: кольцо застряло на пальце. Спасатели воспользовались аварийно-спасательным инструментом и сняли украшение.