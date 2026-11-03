Разбираем бабушкин шкаф: нижегородский антиквар назвал вещи, которые растут в цене

Антресоли – странное место. Там десятилетиями лежит то, что когда-то было гордостью семьи, а теперь кажется хламом: открытки с дореволюционной рекламой, жестяные коробочки из-под чая, конфетные обёртки, потускневшие статуэтки. Рука так и тянется выбросить. Но, по мнению нижегородского антиквара и литератора Олега Рябова, спешить не стоит: часть этого "хлама" уже сегодня стоит денег, а часть – только начинает дорожать.

Ставка на местное и дореволюционное

Свой прогноз Рябов дал в разговоре с NewsNN, и логика у него простая: в цене будет то, у чего есть привязка к месту и к эпохе. В первую очередь – вещи, связанные с Нижним Новгородом и дореволюционной Россией. Особым спросом, по его словам, могут пользоваться предметы с надписью "Нижегородская ярмарка" – когда-то она гремела на всю страну, и вещи с её клеймом сегодня превратились в документ эпохи. Тот же интерес вызывают предметы, связанные с Николаем II и Александром III.

Отдельная история – русские лейблы, те самые торговые марки, которые мы сегодня назвали бы брендами. Конфета "Ландрин", спички "Лапшин" – для современного коллекционера это не просто упаковка, а след исчезнувшего быта, и потому цена у таких вещей имеет обыкновение расти.

Что уже подорожало, а что потеряло в цене

Нагляднее всего это видно на почтовых открытках с рекламой: ещё недавно они стоили около полутора тысяч рублей, а теперь уходят за три–пять тысяч за штуку. Рост более чем двукратный – и это не единичные случаи, а тенденция.

А вот у икон и самоваров дела идут хуже: они дешевеют. Интерес к книгам Серебряного века, который лет десять назад казался незыблемым, тоже понемногу угасает – то, что старшее поколение считало обязательным вложением, для новых покупателей уже не так очевидно.

Рынок развернулся

В целом рынок антиквариата, по наблюдениям Рябова, заметно изменился. Бум на древнерусскую живопись прошёл, зато выросли в цене советские статуэтки, соцарт, колокольчики и серебро. А вот хрусталь, за которым в СССР выстраивались очереди и который берегли "на праздник", сегодня не покупают даже за сто рублей. Зато цветное стекло и бронза снова в почёте.

Проще говоря, ценность сместилась от "богатого и парадного" к "характерному и подлинному". Коллекционер сегодня покупает не роскошь, а историю – желательно с местной пропиской и узнаваемым клеймом.

Так что, прежде чем отправлять бабушкину коробку в мусорный пакет, стоит заглянуть внутрь внимательнее. Иногда то, что выглядит как старый хлам, оказывается документом с ценником – и с каждым годом этот ценник только растёт.