В Новокузнецке спустя 7 лет откроют многострадальный тоннель – дата и время

Мэр Новокузнецка Денис Ильин рассказал в своих соцсетях об открытии Новоильинского тоннеля.

– Рад сообщить, что завтра мы открываем Новоильинский тоннель. Уже с 13 часов привычное дорожное движение (в объезд) изменится, – сообщил глава города.

Автомобилистов попросили обращать внимание на знаки и быть бдительными.

Отмечается, что тоннель был закрыт почти семь лет. Теперь после завершения работ движение по нему восстановят.

Тоннель капитально отремонтировали в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". По словам Ильина, он неоднократно лично проверял объект, а ход работ находился на особом контроле губернатора Кузбасса Ильи Середюка.

Напомним, тоннель закрыли в марте 2019 года, так как его признали небезопасным. Ремонт начали в 2024 году, однако первый подрядчик не выполнил задачу, и мэрии пришлось экстренно искать замену. Для чиновников это обернулось уголовными делами.