Сибиряки массово забирают деньги из банков: наличные стали популярнее вкладов

По данным осеннего опроса компании "инФОМ", наличные выбрали 38% россиян – на шесть процентных пунктов больше, чем годом ранее. Это максимальный показатель с весны 2022 года. При этом доля тех, кто предпочитает банковские счета, снизилась с 43% до 37%. Впервые за долгое время наличные оказались популярнее счетов.

В первом квартале 2026 года банки Новосибирской области получили 230,9 млрд рублей наличными, а выдали клиентам 243,1 млрд. По этому показателю регион занял первое место в Сибири. Только за январь и февраль жители сняли со счетов 151,7 млрд рублей. Высокими оставались объёмы выдачи и летом: 99,5 млрд рублей в июне и 106,4 млрд – в июле.

Почему люди возвращаются к наличным и чем опасно хранить крупные суммы дома, корреспонденту Om1 Новосибирск рассказала Любовь Шадрина, заведующая кафедрой маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ, эксперт по маркетингу.

Она выделила три основные причины роста интереса к наличным. Первая – снижение ставок по банковским вкладам: если годом ранее они превышали 15%, то во второй декаде октября 2026 года средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков составляла 13,055% годовых.

Вторая причина – желание иметь запас денег на случай перебоев с интернетом и проблем с безналичной оплатой.

– Третий фактор – психология восприятия риска. Физически доступные деньги создают ощущение контроля: человек видит сумму, может немедленно ею воспользоваться и не зависит от приложения, связи или банковской системы. Наличные также помогают некоторым людям лучше контролировать расходы, – рассказала специалист.

Почему хранить деньги дома рискованно

При этом эксперт предупреждает: у хранения крупных сумм наличными есть несколько существенных недостатков. Деньги могут украсть, они могут пострадать при пожаре или затоплении. Кроме того, домашние накопления не защищены системой страхования вкладов и постепенно теряют покупательную способность из-за инфляции.

Есть и упущенная выгода. Например, при размещении 1 млн рублей на банковском вкладе под условные 12,7% годовых доход за год мог бы составить около 127 тысяч рублей до возможного налогообложения. Дома эта сумма не принесёт процентов.

Однако рост объёма наличных не означает, что сибиряки массово отказываются от банков. По итогам первого полугодия 2026 года доля безналичных платежей в розничном обороте составляла 88,4%. Эксперт считает, что пока речь скорее о стремлении иметь запас наличных на случай непредвиденных обстоятельств, а не о возвращении к хранению всех сбережений дома.

Как лучше хранить сбережения

По мнению Любови Шадриной, разумнее всего использовать комбинированный подход: небольшую сумму держать наличными на случай технических сбоев, а основную часть накоплений размещать на счетах или вкладах в банках, участвующих в системе страхования вкладов.