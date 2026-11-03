Более 45 миллионов ушли подрядчикам: экс-чиновнику Кемерова вынесли приговор

Бывшего начальника Управления городского развития администрации Кемерова приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Как сообщили в суде, мужчина признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

По материалам дела, с декабря 2020 года по май 2021 года чиновник организовал перечисление бюджетных денег коммерческим организациям. Средства направляли в счёт работ и услуг по муниципальным контрактам на приобретение благоустроенных квартир через инвестирование в строительство. К контрактам также заключали дополнительные соглашения.

– Общая сумма перечисленных денежных средств составила более 45 500 000 рублей, при этом обязательства по контрактам в полном объёме исполнены не были, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

При этом подрядчики не выполнили обязательства в полном объёме. Суд признал бывшего начальника управления виновным по части 3 статьи 285 УК РФ.

Помимо срока в колонии общего режима, осуждённому на 2 года и 6 месяцев запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Гражданский иск суд оставил без рассмотрения: вопрос о взыскании ущерба, причинённого преступлением, уже разрешил другой суд в рамках гражданского судопроизводства. На дату публикации приговор ещё не вступил в законную силу.