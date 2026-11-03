Пять лет колонии: в Кузбассе осудили "священника" за сборы для церкви

В Яйском районе Кузбасса местный житель отправится в колонию строгого режима на 5 лет. Мужчина обманывал людей, прикрываясь добрыми намерениями и выдавая себя за священнослужителя.

По версии следствия, с апреля 2025 по апрель 2026 года он обзванивал людей со своего телефона. Представляясь служителем церкви, он просил перевести деньги якобы на благотворительность и нужды храма. В итоге средства приземлялись на его личный банковский счет.

Жертвами афериста стали несколько человек.

– В результате мошеннических действий потерпевшим причинён материальный ущерб в размере от 6 100 до 90 000 рублей, – отметили в Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

В суде мужчина полностью признал свою вину.

При вынесении приговора суд учел непростую биографию подсудимого. Мужчина является инвалидом I группы по зрению. Кроме того, на момент совершения преступлений он уже был условно осужден по пяти приговорам, а также успел выйти по болезни из места заключения, где отбывал срок за тяжкое преступление.

Суд решил, что больше давать шанс на условное осуждение нельзя. В итоге мужчине назначили 5 лет колонии строгого режима. Помимо этого, с него взыщут деньги в счет возмещения ущерба всем потерпевшим. Под стражу его взяли прямо в зале суда.