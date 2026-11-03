Кемерово может стать площадкой большого кино: ищем места для съемок

Город Кемерово может стать съемочной площадкой большого кино. Как сообщает администрация города, организаторы конкурса "Кино вокруг нас" предлагают горожанам взглянуть на родной город глазами режиссера.

Если вы знаете двор, который будто сошел с кадра культового фильма, необычный дом с характером, улицу с особой атмосферой или пространство, где так и просится кинокамера, – самое время заявить о нем.

Принять участие может любой житель Кемерова. Организаторы ждут предложения по дворам и необычным домам, улицам и архитектурным объектам, а также пространствам с особой атмосферой. Словом, всему, что способно создать нужную картинку в кадре.

– Лучшие локации получат шанс стать площадками для съёмок профессионального кино, – отметили в администрации Кемерова.

Для участия нужно отправить заявку с идеями локаций на электронную почту kem_film@mail.ru с пометкой "Фамилия участника_Кино вокруг нас".

Как отмечают в администрации, Кемерово – город, в котором уже есть все для кино. Осталось только показать это другим.