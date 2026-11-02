Москва учла опыт Кузбасса в очень важном деле

То, как в Кузбассе территории защищаются от паводков, правительство РФ учло в новом постановлении, сообщает областной Минстрой.



Так, утверждён переходный механизм, позволяющий продолжить капитальное строительство в зонах затопления и подтопления, если проект предусматривает инженерную защиту.

Вице-премьера Марата Хуснулина во время визита в Кемерове убедили, что в Водный кодекс нужны изменения – ограничения на выдачу разрешений на строительство объектов, которые попадают в зоны подтопления. В областном центре такой опыт применялся при возведении Московской площади, ЛДК и "Кузбасс-Арены" – на берегу построили дамбу-набережную. В Новокузнецке это учитывается при проектировании микрорайона "Левобережный".

Минстрой отмечает, что в Кемерове в возможные зоны затопления или подтопления попадают более 2 500 гектаров территории. Предусмотрена комплексная застройка 376 тыс. кв. метров, градостроительный потенциал – более 500 тыс. кв. метров. В Новокузнецке это 377 тыс. кв. метров, потенциал – 284 тыс. кв. метров. Поправки позволят в перспективе использовать эти земли для строительства.

Ведомство напоминает, что в августе вступил в силу федеральный закон об изменении в Водном кодексе РФ и прямом запрете на строительство капитальных объектов в границах зон затопления и подтопления. Это могло повлиять на уже идущую стройку или сдачу готовых объектов. Теперь возведение объектов, начатых до вступления в силу закона, будет продолжено при условии обеспечения защиты.

Новые разрешения на строительство в таких зонах также продолжат выдавать при условии, что в проектной документации предусмотрена защита от затопления.