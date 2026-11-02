В машину тащил без сознания: жуткие подробности убийства многодетной пары в Ростове

Так, в Ростове конфликтный водитель авто жестоко расправился с семейной парой, 41-летний и 40-летней мужем и женой, после конфликта за парковочное место. Шокирующее преступление совершил их 26-летний сосед.

Как рассказала в беседе с "КП – Ростов-на-Дону" сестра погибшего мужчины, за несколько дней до трагедии парень повредил машину семейной пары. Вместо того, чтобы извиниться, начал оскорблять соседей, но спустя несколько дней сам подошёл к ним. Якобы, извиниться.

По словам родственницы. сначала диалог, при котором присутствовали двое младших детей супругов, вроде бы проходил мирно, но ровно до тех пор, пока ростовчанин не попросил молодого соседа извиниться перед женой – тот оскорбил её при первом конфликте. Вместо извинений посыпались удары.

Дети в страхе убежали домой, но на шум вышла старшая девочка, она то и застала жуткую картину – опасный незнакомец затолкал в машину и куда-то повёз её маму и папу. Причём женщина уже была без сознания. Тогда дети позвонили бабушке по маминой линии – она живет неподалеку. После поднятой тревоги кто-то из родственников вызвал полицию.

Пока супругов искали, похититель, по предварительным данным, вывез своих жертв в безлюдное место, нанес обоим множество ножевых ранений и бросил тела на пустыре. По данным источника "КП – Ростов-на-Дону", 26-летнего подозреваемого поймали в Ростове 1 ноября. В этот же день обнаружили и брошенную "Ладу Весту" – следы крови в салоне кто-то пытался замыть. А затем нашли и тела супругов.

Как рассказала сестра погибшего главы семьи, муж и жена прожили вместе много лет, воспитывали троих детей: 15-летнюю старшую дочь, десятилетнего среднего сына и младшую, восьмилетнюю дочку.

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