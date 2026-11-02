Избили и забрали телефон: глава свердловского «Народного фронта» просит не верить звонкам с его номера

О совершенном на него нападении сам общественник сообщил утром 2 ноября. Савин попросил не отвечать на звонки и сообщения, которые поступают с его номера и из его аккаунтов, и указал, что выясняет, кто стоит за произошедшим. Он не исключил, что нападение может быть связано с его профессиональной деятельностью, сообщает редакция "КП – Екатеринбург".

Информацию подтвердила юрист Юлия Липинская. Она призвала не распространять непроверенные сведения – в целях безопасности представителей "Народного фронта". Официальных данных о состоянии Савина и о подозреваемых пока нет, обстоятельства выясняются.

После случившегося общественник написал заявление в отдел полиции № 5 по Ленинскому району. В городском УМВД сообщили, что информация зарегистрирована и по ней проводится проверка.

Вадим Савин известен как основатель музея шевронов, где собрано более 1400 экземпляров, он также помогает собирать гуманитарные грузы.