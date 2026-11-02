Пять магазинов пострадали от одного кузбассовца: что он натворил

В Ленинске-Кузнецком перед судом предстанет рецидивист, совершивший серию грабежей из комиссионных магазинов. Как сообщает полиция Кузбасса, дознаватель завершил дело в отношении 36-летнего местного жителя. Его обвиняют в пяти эпизодах по статье "Грабеж".

В полицию поступили заявления от представителей комиссионных магазинов города. Они рассказали, что неизвестный похищает деньги и мобильные телефоны из торговых точек.

– Общая сумма ущерба составила более 112 000 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали рецидивиста. Выяснилось, что мужчина заходил в магазины, проходил прямо за стойку администратора и забирал деньги и телефоны. Продавцы пытались его остановить, но он не реагировал. Похищенные деньги он тратил на личные нужды, а телефоны продавал прохожим на улице.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.