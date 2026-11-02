Авито запустил бета-версию рекламной сети

С помощью нового инструмента рекламодатели смогут показывать свои предложения на новостных порталах, в играх, приложениях и других медиа. Среди партнеров, подключённых к рекламной сети, Альфа-Банк и другие охватные ресурсы. В дальнейшем список площадок планируют расширять.

Для подбора аудитории система использует данные о действиях пользователей на платформе: поисковые запросы, просмотры объявлений и другие сигналы. По информации компании, её алгоритмы обрабатывают более 55 млрд таких событий. Для сопоставления активности на разных ресурсах применяются обезличенные идентификаторы. Например, если человек искал квартиру на Авито Недвижимости, но не записался на просмотр, реклама предложений застройщика может появиться у него на других сайтах и в приложениях.

Рекламодателям также доступны инструменты настройки аудитории: в том числе по клиентским базам и интересам, а также поиск пользователей со схожими характеристиками. Статистику показов и переходов по отдельным площадкам можно будет посмотреть в рекламном кабинете.

На этапе бета-тестирования кампании можно запускать для переходов на сайт компании, в мобильное приложение или мессенджер. Подключение доступно юридическим лицам через рекламный кабинет или персонального менеджера.

В компании объясняют запуск тем, что пользователи не всегда принимают решение о покупке сразу после первого знакомства с товаром или услугой. Новая сеть должна позволить рекламодателям продолжать показывать им предложения за пределами платформы.