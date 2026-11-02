Боль в ноге обернулась смертельной угрозой: глава Минздрава Кузбасса рассказал о необычном случае

Врачи Кузбасского кардиодиспансера спасли пациента из Белова с двусторонней тромбоэмболией легочной артерии. Как рассказал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов в своих соцсетях, история началась еще в сентябре.

По его словам, 61-летний мужчина почувствовал боль в икроножной мышце, но к врачу не пошел. Позже у него появились острая одышка и учащенное сердцебиение. Скорая доставила мужчину в Беловскую больницу.

Там обследование выявило двустороннюю тромбоэмболию легочной артерии. Это состояние без экстренной помощи может привести к внезапной сердечной смерти. Пациента оперативно перевели в Кузбасский клинический кардиологический диспансер им. академика Л.С. Барбараша.

Врачи применили локальный тромболизис: при такой процедуре датчики вводят прямо в легочные сосуды и разрушают тромбы, а препарат поступает точечно.

– Эффективность такой методики на 80–90% выше, чем у системного тромболизиса, и меньше осложнений, – пояснил глава Минздрава Кузбасса Андрей Тарасов.

Уже через три дня одышка прошла, а работа сердца восстановилась. Сейчас мужчина дышит полной грудью и благодарит врачей. Впереди у него наблюдение у сосудистого хирурга и прием антикоагулянтов.