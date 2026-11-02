Пять главных изменений для автомобилистов: что готовят в Госдуме

В российском законодательстве готовят целый ряд изменений, которые коснутся и кузбасских автомобилистов. Вот пять главных инициатив, которые сейчас находятся на разных стадиях рассмотрения.

Первое – штрафы за езду без прав. МВД подготовило поправки в КоАП, и правительственная комиссия их уже одобрила. Наказание для тех, кто садится за руль без удостоверения или с просроченными правами, хотят ужесточить. Если раньше штраф был от 5 до 15 тысяч рублей, то теперь вилку предлагают поднять до 15–30 тысяч. А за повторное нарушение введут отдельный штраф – от 30 до 50 тысяч рублей. Для вступления поправок в силу их должны поддержать депутаты, сенаторы и подписать президент.

Второе – защита от неожиданной эвакуации. Минтранс разработал законопроект, который сделает процесс эвакуации прозрачнее. По словам кандидата на пост главы Минтранса Дмитрия Ядрова, машину можно будет увезти на штрафстоянку только после того, как владелец получит автоматическое уведомление через специальную цифровую платформу.

Третье – запрет на рост цен в такси при перевозке детей. Партия "Единая Россия" анонсировала внесение в Госдуму законопроекта, который запретит агрегаторам и таксопаркам взвинчивать тарифы только из-за того, что в салоне едет ребенок. По словам депутата от Кузбасса Павла Федяева, эту инициативу уже обсуждали на высшем уровне.

Четвертое – прозрачные ЭПТС. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" предложила расширить данные в электронных паспортах транспортных средств. Туда хотят вносить полную историю машины: ДТП, реальный пробег, страховую историю и другие параметры на протяжении всего срока службы. Это должно пресечь махинации при перепродаже подержанных авто.

Пятое – легализация "красивых" номеров. Инициативы по официальной продаже престижных номеров обсуждают уже давно. Сейчас механизмы внедряют так, чтобы можно было законно приобретать желаемые комбинации цифр и букв, в том числе через "Госуслуги", а деньги шли в бюджет. Правительство поддерживало этот законопроект, но его отправили на доработку из-за замечаний. Поэтому сроки запуска официальных продаж сдвинулись – в планах рассматривают период до 2027 года, пишет PROKUZBASS.RU.