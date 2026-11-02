"Скелет, обтянутый кожей": в Кузбассе волонтеры вступились за умирающее животное

В соцсетях региона распространилась ужасающая публикация о голодающем животном. По их данным, в Мариинске волонтеры спасли собаку, которая находилась на грани жизни и смерти. Животное нашли во дворе одного из жилых домов – сильно истощенное и неспособное сдвинуться с места, потому что оно сидело на цепи.

О случившемся рассказала местная жительница.

– Скелет, обтянутый кожей, дрожащие бока и глаза, в которых уже не осталось надежды. Её морили голодом, а она оставалась на том же месте, потому что уйти невозможно... Держала цепь, – подчеркивает автор публикации.

Волонтеры обратились в полицию, однако там не увидели признаков жестокого обращения. Защитники животных недоумевают, как можно было не заметить страдания существа, которое едва цеплялось за жизнь, и пройти мимо его крика о помощи.

В итоге собаку забрали и отвезли в кемеровскую клинику. Этим занялся приют "Особенные Собаки". Сейчас животному требуется помощь. Волонтеры просят распространить информацию о случившемся, чтобы разобраться в ситуации и наказать виновных.