Авто-Мото

В Кузбассе начинающий водитель чересчур поверил в себя и поплатился

Кузбассовец решил, что за ним не следят, и допустил грубейшее нарушение. Кара настигла быстро.

PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vdmt2aWRlby5ydS92aWRlb19leHQucGhwP29pZD0tMjMzMTIyNzE4JmlkPTQ1NjIzOTMyNiZoYXNoPTJlZGU0MDU5NjAzZDA3MTUmaGQ9MyIgc3R5bGU9InBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlO3RvcDowO2xlZnQ6MDt3aWR0aDoxMDAlO2hlaWdodDoxMDAlOyIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSIiPjwvaWZyYW1lPg==

В селе Берёзово Кемеровского округа пойман дерзкий нарушитель, чему помог бдительный автомобилист – он заснял на регистратор, как иномарка нагло выезжает с прилегающей территории, не включив поворотник.

Преисполненный праведным гневом очевидец немедленно скинул видео стражам порядка через "Мобильный патруль", и в результате лихачом занялись серьёзно. Им оказался 19-летний водитель Chevrolet, который получил права менее двух лет назад.

– При этом его машина в нарушение установленных требований не была оборудована опознавательным знаком "Начинающий водитель", – подчеркнули в областном МВД.

Более того, у гонщика нет страховки. На него составлены протоколы об управлении ТС при наличии условий, при которых это запрещено, нарушении правил маневрирования и несоблюдении требований об обязательном страховании.

Кузбассовца оштрафовали на 1 500 рублей.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
 Березово  видео  Кемерово  Кузбасс  мобильный патруль  нарушение  начинающий водитель  новости кузбасса  полиция  штраф Облако тегов