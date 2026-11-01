В Кузбассе начинающий водитель чересчур поверил в себя и поплатился

В селе Берёзово Кемеровского округа пойман дерзкий нарушитель, чему помог бдительный автомобилист – он заснял на регистратор, как иномарка нагло выезжает с прилегающей территории, не включив поворотник.

Преисполненный праведным гневом очевидец немедленно скинул видео стражам порядка через "Мобильный патруль", и в результате лихачом занялись серьёзно. Им оказался 19-летний водитель Chevrolet, который получил права менее двух лет назад.

– При этом его машина в нарушение установленных требований не была оборудована опознавательным знаком "Начинающий водитель", – подчеркнули в областном МВД.

Более того, у гонщика нет страховки. На него составлены протоколы об управлении ТС при наличии условий, при которых это запрещено, нарушении правил маневрирования и несоблюдении требований об обязательном страховании.

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