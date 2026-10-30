В Ростовской области мать двоих детей творила страшные вещи с ними - подробности

Как сообщает "КП – Ростов-на-Дону" со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону, следователи передали в суд дело 42-летней жительницы Новочеркасска, подозреваемой в истязании детей.

– По данным следствия, в течение нескольких лет мать систематически истязала двух сыновей, била их, оставляла без полноценного питания и выгоняла на улицу, – сообщает редакция СМИ.

Известно, что старший сын женщины переехал к родственнице в ноябре 2025 года. Младшего мальчика забрали весной 2026 года и поместили в социально-реабилитационный центр.

Подозревамой предъявили обвинения по статьям "Истязание двух несовершеннолетних" (п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ) и "Неисполнение обязанностей по воспитанию, соединенное с жестоким обращением" (ст. 156 УК РФ, два эпизода).