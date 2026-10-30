Верховный суд оставил в силе приговор экс-полицейским из Новосибирска за убийство свидетеля

К убийству добавились хищение оружия, превышение полномочий и халатность. Кунц получил 16 лет 6 месяцев строгого режима, Бороздин – 15 лет 6 месяцев, оба лишены званий. Верховный суд оставил приговор без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения, сообщили КП-Новосибирск.

История тянется с 2013 года. Зимой Поторокин устроил дебош на бытовой пьянке, вызвали полицию, и его забрал экипаж. Весной тело нашли местные – в месте, которое сельчане называют "Пионерским лагерем".

Дело остаётся неоднозначным: фигуранты и свидетели неоднократно меняли показания на противоположные. Участковый Евгений Гришаев сначала рассказал, что втроём они вывезли Поторокина в "Пионерский лагерь", где состоялась расправа, а затем отрёкся от этих слов, заявив о незаконных методах следствия, и даже отвёз заявление в администрацию Президента, ФСБ и Генпрокуратуру.

Бороздин на следствии подробно описал избиение: Кунц бил задержанного коленом в голову и живот, тот сел на корточки, после чего "завалился в канаву и не вставал"; уезжая, Кунц сказал, что доставлять Поторокина в ИВС нельзя – "сильно избит". Позже майор заявил, что оговорил себя и коллегу под давлением, с угрозами отправить жену в тюрьму, а детей в приют.

По версии следствия, мотивом стало то, что Поторокин в машине полицейских говорил, будто знает правду об убийстве школьницы Наташи Матюхиной в 2010 году, и называл причастными сотрудников райотдела.

Тело девочки так и не нашли; за её смерть действительно приговорили экс-сотрудников отдела, но не за убийство, а за смертельное ДТП. Эксперт, осматривавший тело Поторокина, тоже менял позицию – эксгумацию провели лишь через десять лет, и качественная экспертиза оказалась невозможна.