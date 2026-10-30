Строительство жилья жестко просело в Кузбассе

С января по сентябрь текущего года в Кузбассе сдали почти 470 тысяч квадратных метров жилья, однако это ощутимо меньше прошлогодних цифр. По данным Минстроя области, в эксплуатацию ввели 469,9 тысячи "квадратов", тогда как годом ранее за тот же срок показатель составлял 554 тысячи.

Из общего объема текущего года 352,1 тысячи квадратных метров пришлось на индивидуальное жилищное строительство. Еще 117,8 тысячи "квадратов" обеспечили многоквартирные дома. Несмотря на снижение, ввод жилья в Кузбассе идет в соответствии с планом, который предусматривает возведение 927 тысяч квадратных метров. Традиционно основной объем сдачи приходится на четвертый квартал.

– В Кузбассе жилищное строительство идет уверенными темпами. При этом наша ключевая задача – формировать полноценную городскую среду. Важно, чтобы новые дома отвечали современным стандартам качества жизни, а жилые кварталы были обеспечены всей необходимой инфраструктурой, – отметил губернатор Илья Середюк.

Безусловным лидером по вводу многоэтажек стала столица региона. В Кемерове сдали десять домов, которые в сумме дали более 80 тысяч квадратных метров. В Юрге ввели пять домов, в Новокузнецке и Кемеровском округе – по два. Еще по одному новому дому появилось в Междуреченском, Яйском, Тисульском округах, а также в Киселевске и Осинниках.

Детям-сиротам, переселенцам из ветхих зданий и многодетным семьям за текущий год выдали 389 квартир. Общая площадь этого жилья превысила 14,4 тысячи квадратных метров.