"Она мне напоминает стриптизершу": в Петербурге начался суд между Бородиной и психологом Степановой

В Петроградском районном суде Петербурга выясняют, где заканчивается звездная критика и начинаются оскорбления. Телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Николай Сердюков подали иск к скандально известному психологу и блогеру Веронике Степановой.
Звездного противостояния в зале суда не случилось: ни Бородина, ни Степанова лично не приехали. Сторона истцов потребовала закрыть заседание от журналистов, сославшись на риск огласки личных и семейных тайн. Однако судья не нашла для этого оснований.
Защита Степановой считает претензии необоснованными. Юрист Александр Солкин заявил, что иск составлен слишком расплывчато, а спорные фразы нужно оценивать в контексте.
– Если говорить о фразе "Она мне напоминает стриптизершу". Здесь утверждение о том, что напоминает или что она стриптизерша? Это мнение. Вероника Степанова не выходила за пределы допустимой критики, – рассказал он "КП-Петербург".
Поводом для иска стали ролики блогера 2023 и 2026 годов, где она разбирала отношения Бородиной с мужем и ее бывшим супругом. Истцы требуют удалить видео и взыскать компенсацию: 6 млн рублей с телеведущей и 1,5 млн – с ее мужа. Заседание отложено до 10 декабря, где, возможно, появится Екатерина Гордон.