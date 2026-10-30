"Она мне напоминает стриптизершу": в Петербурге начался суд между Бородиной и психологом Степановой

Звездного противостояния в зале суда не случилось: ни Бородина, ни Степанова лично не приехали. Сторона истцов потребовала закрыть заседание от журналистов, сославшись на риск огласки личных и семейных тайн. Однако судья не нашла для этого оснований.

Защита Степановой считает претензии необоснованными. Юрист Александр Солкин заявил, что иск составлен слишком расплывчато, а спорные фразы нужно оценивать в контексте.

– Если говорить о фразе "Она мне напоминает стриптизершу". Здесь утверждение о том, что напоминает или что она стриптизерша? Это мнение. Вероника Степанова не выходила за пределы допустимой критики, – рассказал он "КП-Петербург".

Поводом для иска стали ролики блогера 2023 и 2026 годов, где она разбирала отношения Бородиной с мужем и ее бывшим супругом. Истцы требуют удалить видео и взыскать компенсацию: 6 млн рублей с телеведущей и 1,5 млн – с ее мужа. Заседание отложено до 10 декабря, где, возможно, появится Екатерина Гордон.