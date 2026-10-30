Нажились на детском отдыхе: в Кузбассе вынесли приговор за аферу на 11 миллионов

В Кемерове вынесли приговор по громкому делу о мошенничестве с бюджетными деньгами. Как сообщают полиция Кузбасса и прокуратура региона, на скамье подсудимых оказались пятеро жителей Кемерова и Томска в возрасте от 25 до 34 лет.

По данным областной прокуратуры и полиция Кузбасса, история началась с 29-летнего индивидуального предпринимателя, который владел организацией, занимающейся детским отдыхом. Он решил подзаработать на программе, где родителям компенсировали 50% стоимости путевки в лагерь за счет бюджета. Для этого мужчина привлек своих знакомых и родственников.

С марта по июнь 2022 года он отправлял в кредитную организацию фальшивые сведения о том, что люди якобы купили у него путевки. В документах он указывал счета сообщников, которые заранее оформили банковские карты. За эти фиктивные поездки участники схемы получали половину суммы.

– Причиненный ущерб составил более 11 млн рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Позже часть этих денег злоумышленники решили отмыть, купив автомобиль "Хендэ Соната" за более чем 3,5 миллиона рублей.

Аферу выявили сотрудники УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу. Во время следствия фигуранты полностью возместили ущерб. Суд признал их виновными. Одной из осужденных дали 3 года условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в 500 тысяч рублей. Четверо ее соучастников отправились на принудительные работы на срок от 2 лет до 4 лет 4 месяцев. Из их зарплаты будут удерживать 10% в доход государства. Автомобиль, купленный на незаконные деньги, конфисковали в пользу государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.