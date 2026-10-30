В Кузбассе больше 400 домов дождались перемен: что изменилось для жильцов

В Кузбассе подвели итоги масштабной ремонтной кампании. Как сообщают областные власти, с начала года капитальный ремонт завершили в 489 многоквартирных домах. Больше всего работы было связано с крышами – их заменили на 355 адресах. Еще в 33 домах установили новые лифты, в 80 обновили инженерные сети, а в 20 привели в порядок фасады. В одном здании укрепили фундамент.

Ремонт шел по всему региону. В поселке Металлплощадка под Кемеровом на улице Западной установили лифт и поменяли кровлю, а на Парковой обновили систему отопления. В селе Береговом на Строительной укрепили фундамент и починили водоотведение. Новые крыши появились в селах Ягуново и Новостройка.

Активно работали и в других территориях. В Белове ремонт закончили в 46 домах, еще в 23 работы продолжаются, а пять объектов пока только готовятся к ремонту. В Гурьевске принимают дома после обновления: новые крыши появились на Кирова, Ленина и 30 лет Победы, а на Кирова, 35 и в Раздольном заменили инженерные сети. В Тяжинском округе привели в порядок водоотведение и кровли на нескольких адресах, а также обновили теплоснабжение.

В Кемерове завершается ремонт фасада дома на Томской, 5а. Работы здесь оказались сложными из-за архитектуры здания: много балконов, лоджий и крылец.

– Всего в 2026 году заключены договоры на капитальный ремонт 182 многоквартирных домов города, – отметили в администрации правительства Кузбасса.

За ходом работ следят специалисты Фонда капремонта Кузбасса, стройконтроля и технические заказчики. Они регулярно выезжают на объекты, проверяют качество и помогают оперативно устранять замечания. Только за последний месяц прошло 147 таких проверок.