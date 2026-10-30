Невиданная щедрость: торговые сети в Кузбассе пообещали заморозить цены на хлеб с маслом

В Кузбассе торговые сети продлили ограничение наценок на социально значимые продукты. Как сообщает Кемеровское УФАС, компании "Мария-ра" и "Универсамы Бегемаг" решили добровольно придерживать цены на хлеб, молоко, а также подсолнечное и сливочное масло.

Такое ограничение будет действовать до 20 января 2027 года. Сети применяют эту практику в рамках соглашений с Минпромторгом Кузбасса, заключенных по постановлению Правительства № 662.

– Напомним, цены на продукты питания не регулируются государством. Присоединение торговых сетей к инициативе является добровольным, – отметили в Кемеровском УФАС.

Однако в антимонопольном ведомстве считают, что такой подход помогает стабилизировать цены на товары с ограниченными наценками, а иногда даже снижать их.

Специалисты УФАС внимательно следят за тем, чтобы эти соглашения соответствовали закону, в том числе соблюдалось условие о добровольности.