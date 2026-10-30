Кузбассовца лишили мечты на колёсах за 75 тысяч долларов – дошло до суда

В Кемерове мужчина решил купить прицеп для проживания, заплатил за него миллионы, но так и остался ни с чем. В итоге справедливости он добился только через суд.

История началась в июле 2024 года. Покупатель договорился с индивидуальным предпринимателем о покупке прицепа KEYSTONE BULLET CROSSFIRE 2290ВН.

– Стоимость транспортного средства и доставки составила 74 804 доллара США (6 389 000 рублей по курсу ЦБ РФ на день оплаты), – отметили в Кемеровском районном суде.

Мужчина не стал тянуть и сразу перевел продавцу предоплату – больше 5 миллионов рублей тремя платежами.

По договору прицеп должны были привезти в Россию в течение года после отправки с завода. С учетом всех таможенных процедур крайний срок передачи покупателю определили как 3 октября 2025 года.

Однако ни в срок, ни позже машину мужчина так и не получил. Продавец даже не сообщал, что оформляет документы на транспорт. В апреле 2026 года покупатель устал ждать и написал заявление на расторжение договора с требованием вернуть деньги. Но и эти деньги ему не отдали.

Тогда мужчина пошел в суд. Там выяснили, что продавец действительно получил предоплату, но товар не передал. Ответчик пытался оправдаться, что сроки сдвинулись из-за каких-то проблем с поставкой. Но суд эти доводы не принял. Мужчина ни о каких задержках не знал, а новые сроки с ним никто не согласовывал.

В итоге суд постановил взыскать с предпринимателя те самые 5 миллионов предоплаты. Сверху ему начислили почти 572 тысячи рублей процентов за то, что он пользовался чужими деньгами, а также 36 тысяч рублей госпошлины. В общей сложности бизнесмену придется раскошелиться почти на 5,7 миллиона рублей.