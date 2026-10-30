Зубная паста от желтых ногтей: спасение или опасная глупость

Как рассказали россиянам, после темного лака на ногтях иногда остается желтоватый оттенок. Вернуть им аккуратный вид хочется без дорогих процедур. Но при выборе домашнего способа важно не повредить поверхность ногтей.
Некоторые используют зубную пасту для мягкого очищения ногтевых пластин и удаления следов пигмента. В ее составе могут быть мелкие абразивные частицы, которые полируют поверхность, однако слишком активное трение способно истончить ногти. Фтор и кальций в зубной пасте сами по себе не гарантируют укрепления ногтевой пластины. Об этом пишет ИА SevastopolMedia со ссылкой на "ПРО Город".
– Особенно осторожными стоит быть людям, у которых ногти тонкие, ломкие или склонны расслаиваться. Для регулярного ухода безопаснее выбирать средства, предназначенные именно для ногтей, – говорится в сообщении.
Начинать уход стоит с бережного очищения рук и ногтей, после которого можно нанести крем на кожу и кутикулу. Если применяется специальный полировщик, им работают без сильного нажима и не слишком часто, чтобы не истончать поверхность. Отбеливающие составы с агрессивными компонентами лучше не использовать на поврежденных ногтях. При болезненности, покраснении или изменении структуры пластины процедуру прекращают и выясняют причину проблемы.
Специалисты советуют надевать перчатки при мытье посуды и работе с бытовой химией: длительный контакт с водой и моющими средствами может ослаблять ногти. После каждого мытья рук наносите крем, уделяя внимание кончикам пальцев. Не срезайте и не шлифуйте поврежденные участки слишком глубоко. Если ногти долго меняют цвет или начинают крошиться, стоит обратиться к дерматологу.