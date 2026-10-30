Зубная паста от желтых ногтей: спасение или опасная глупость

Некоторые используют зубную пасту для мягкого очищения ногтевых пластин и удаления следов пигмента. В ее составе могут быть мелкие абразивные частицы, которые полируют поверхность, однако слишком активное трение способно истончить ногти. Фтор и кальций в зубной пасте сами по себе не гарантируют укрепления ногтевой пластины. Об этом пишет ИА SevastopolMedia со ссылкой на "ПРО Город".

– Особенно осторожными стоит быть людям, у которых ногти тонкие, ломкие или склонны расслаиваться. Для регулярного ухода безопаснее выбирать средства, предназначенные именно для ногтей, – говорится в сообщении.

Начинать уход стоит с бережного очищения рук и ногтей, после которого можно нанести крем на кожу и кутикулу. Если применяется специальный полировщик, им работают без сильного нажима и не слишком часто, чтобы не истончать поверхность. Отбеливающие составы с агрессивными компонентами лучше не использовать на поврежденных ногтях. При болезненности, покраснении или изменении структуры пластины процедуру прекращают и выясняют причину проблемы.

Специалисты советуют надевать перчатки при мытье посуды и работе с бытовой химией: длительный контакт с водой и моющими средствами может ослаблять ногти. После каждого мытья рук наносите крем, уделяя внимание кончикам пальцев. Не срезайте и не шлифуйте поврежденные участки слишком глубоко. Если ногти долго меняют цвет или начинают крошиться, стоит обратиться к дерматологу.