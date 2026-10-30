В Кузбассе ученица сломала руку из-за шалости одноклассника

Обычная школьная репетиция в Мариинске обернулась переломом, операцией и судом. Как рассказал представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев, всё случилось еще в марте прошлого года.

Шестиклассница задержалась после уроков на репетицию к школьному празднику. Когда она уже шла по коридору, одноклассник поставил ей подножку. Девочка упала и сильно ударилась правой рукой. Врачи диагностировали перелом – средний вред здоровью. Школьнице сделали операцию.

– Также она более двух месяцев обучалась на дому из-за состояния здоровья, – отметили в Мариинском городском суде.

Следователи не стали заводить уголовное дело на мальчика – он не хотел причинять вред. Но проверка показала, что в момент падения дети находились в коридоре без присмотра педагогов. Сам школьник в суде объяснил, что подставил ногу случайно – он просто обрадовался встрече с мамой. Позже он извинился перед девочкой.

В суде представитель пострадавшей требовал взыскать со школы 100 тысяч рублей моральной компенсации. Учебное заведение с иском не согласилось, заявив, что все меры безопасности были соблюдены. Родители мальчика тоже не признали полной вины, сказав, что их единственная ошибка – не сразу помочь девочке.

Однако суд решил иначе. По закону за ребенка, пока он в школе, отвечает именно школа – если не докажет, что сделала всё возможное для безопасности. А вот доказательств того, что за детьми в коридоре следили, учреждение не предоставило. Поэтому родители мальчика остались в стороне.

Суд учел, сколько пришлось пережить девочке: длительное лечение, операцию, домашнее обучение и запрет на спорт. В итоге со школы взыскали 70 тысяч рублей компенсации.