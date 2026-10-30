Объём переводов по Системе быстрых платежей в России может вырасти на 18% по итогам года

Во втором полугодии объём переводов, по прогнозу, увеличится на 18% год к году — до 58,5 трлн рублей. В первом полугодии прирост составил 17%, объём переводов достиг 49,8 трлн рублей.

Сервис становится массовым инструментом для повседневных финансовых операций.

- Система быстрых платежей стала неотъемлемой частью жизни россиян как в части переводов, так и платежей. В ВТБ более 80% клиентов переводят по номеру телефона через СБП, — отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов банка.

Банки отмечают рост использования сервиса не только для переводов, но и для платежей. В 2027 году рост объёма переводов по СБП, по оценке аналитиков банка, продолжится темпами, близкими к динамике роста доходов населения.