"Сегодня - нет, абсолютно точно": в Нижегородской области оценили идею отцовского капитала

Об этом в беседе с NewsNN высказался председатель регионального Законодательного собрания Евгений Люлин.



По словам спикера ЗСНО, согласно действующему законодательству, отец уже имеет право получить материнский капитал. Если мать отсутствует или случилась беда, выплату должен получать мужчина. Доплату к маткапиталу Люлин назвал хорошей мерой, но подчеркнул необходимость серьезного анализа возможностей и особенностей бюджета.

– Сегодня – нет, абсолютно точно. А завтра? Не знаю, может, будем жить богато, с хорошим бюджетом. Мы всегда за многодетные семьи! Я считаю, что любую возможность можно и нужно использовать для того, чтобы помогать многодетной семье, – резюмировал Люлин.

Он также напомнил, что в Нижегородской области действует проект "Основа", который оказывает поддержку семьям при рождении детей.