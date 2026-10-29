"Они там что, с ума посходили?": путешественница побывала в Кемерове и осталась в шоке

Блогер отметила, что центр Кемерова, несмотря на промышленный статус, выглядит очень ухоженно. Ее поразили широкие проспекты, обилие цветов и ухоженные клумбы.

– Вот за что может понравиться индустриальный город, так это за прекрасные цветочные клумбы, которых великое множество разбито в центре, – написала автор.

Она также похвалила городской транспорт, сравнив его со своим родным: в Петрозаводске, по словам женщины, автобусы выглядят удручающе.

– Короче, обзавидовалась вся, – призналась она, оценив автобусы, украшенные аэрографией.

Однако не все вызвало у путешественницы восторг. С резкой критикой она обрушилась на "Парк ангелов", разбитый на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня". По словам блогера, прямо посреди мемориала установлена плита с цитатой Альберта Эйнштейна: "Никогда не делает ошибок только тот, кто не пробует ничего нового". Женщина посчитала эту надпись циничной и неуместной.

– Подумать только!!! Это, блин, ошибка того, кто испробовал новое!! Они там, что, с ума посходили, писать такой цинизм?! Еще и Эйнштейна сюда подтащили, – написала возмущенная путешественница.

Также ее разочаровало состояние постамента памятника шахтерам на Красной горке. По словам женщины, сама скульптура великолепна, но основание, на котором она стоит, выглядит непотребно.

– Не ожидала увидеть такое, позор администрации города! – заявила блогер.

В целом Кемерово оставил у путешественницы двойственные чувства: восторг от масштабных проектов и благоустроенного центра соседствует с шоком от отдельных деталей. Статью она опубликовала в своем блоге в Дзен – "Путешествия с Лидией Винокуровой".