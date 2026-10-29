"ВПК-ойл" обанкротился: компания снабжала топливом несколько регионов, включая Кузбасс

В отношении компании открыто конкурсное производство. Сроки процедуры пока не определены, так как полный текст определения суда не опубликован. Информацию о банкротстве подтвердил временный управляющий предприятия, который к 7 октября подготовил отчет о результатах процедуры наблюдения. В списке кредиторов фигурируют еще как минимум 11 организаций.



ООО "ВПК-ойл" владеет Коченевским нефтеперерабатывающим заводом мощностью 1 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает дизельное топливо класса 5, газовый бензин, а также дорожные и кровельные битумы. Продукция поставляется в несколько регионов, включая Кузбасс, а также в Алтайский и Приморский края, Новосибирскую, Омскую и Томскую области.



Ранее, в феврале 2026 года, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной компании о взыскании с "ВПК-ойл" 1,8 млрд рублей долга по договору поставки нефти. Об этом пишет "Коммерсантъ".