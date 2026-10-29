Снежный коллапс в Иркутске: половина месячной нормы осадков выпала за сутки

Высота снежного покрова увеличилась за сутки на 7 см. В связи с ухудшением погодных условий по поручению мэра Руслана Болотова в городе усилена работа дорожных служб.

– В круглосуточном режиме в оперативном порядке производится обработка автомобильных дорог противогололедными материалами. В первую очередь посыпают основные магистрали, мосты, а также участки с интенсивным движением, крутые подъемы и спуски, перекрестки, остановки общественного транспорта, – сообщил директор "Иркутскавтодор" Андрей Пономарев.

Он добавил, что после окончания снегопада в ночь на расчистку выйдут машины, чтобы не допустить образования снежного наката на проезжей части. В течение дня тротуары, пешеходные переходы и остановки во всех округах расчищают механизированным и ручным способом – для этого задействовано более 100 рабочих. Также в порядок приводят общественные территории, мосты и путепроводы. Во дворах уборка организована силами управляющих компаний. Об этом пишет ИА "Сибирские новости".